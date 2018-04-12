خبير نفسي يكشف تفاصيل صادمة عن "الحوت الازرق"

12 أبريل 2018 - 11:50 م

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن التركيز على خطورة بعض الألعاب الاليكترونية مثل الحوت الأزرق، يهدف إلى لفت انتباه الأسر لأولادهم لحمايتهم من أي خطر قد يتعرضون له.



وأوضح "هاني"، خلال اتصال هاتفي برنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، تقديم الإعلامية أمنية زعزوع، أن مؤسس لعبة الحوت الأزرق كان يستهدف بها فئة عمرية معينة تتراوح ما بين 14 إلى 18 عامًا، حيث تتميز تلك الفئة بالرغبة في التقليد الأعمى.

