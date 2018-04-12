» خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير على "الفيسبوك"

12 أبريل 2018 - 11:55 م

وجه اللواء محمود الرشيدي، الخبير الأمني، تحذيرات من كتابة المعلومات الشخصية على الجروبات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ليه نسلم رقابتنا لحد ممكن يمسك معلومة علينا".