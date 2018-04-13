نجلة "الفخراني" تفجر مفاجأة جديدة عن وفاة شقيقها

كشفت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة البرلماني السابق، وشقيقة الشاب المنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق، عن أن شقيقها عاقل ومتدين جدًا، موضحة: "مش منتحر ده مقتول".
وأوضحت "الفخراني"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، أنهم لم يروا أي علامات للحوت الأزرق على ذراعه، متابعة: "ممكن يكون رسمه بالمكياج أو الألوان".
وأضافت أنه "حضر دروسه لحد آخر يوم ومواعد صحابه، ومكنش في أي تغييرات عليه"، لافتة إلى أنهم وجدوا طلاسم في غرفته بعد وفاته، ناصحة الشباب: "متفكرش علشان أنت قوي هتكسب في اللعبة دي، اللعبة دي بتقدر على أي حد".