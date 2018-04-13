نجلة "الفخراني" تفجر مفاجأة جديدة عن وفاة شقيقها

13 أبريل 2018 - 03:07 ص

كشفت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة البرلماني السابق، وشقيقة الشاب المنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق، عن أن شقيقها عاقل ومتدين جدًا، موضحة: "مش منتحر ده مقتول".



وأوضحت "الفخراني"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، أنهم لم يروا أي علامات للحوت الأزرق على ذراعه، متابعة: "ممكن يكون رسمه بالمكياج أو الألوان".

