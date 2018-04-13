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حذف فيديو جنسي لهيلاري كلينتون

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هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

المصريون ووكالات

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حذف موقع أمريكي فيديو جنسيا مزيفا لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب نهاية العام 2016.
وحظر موقع ريديت (Reddit) الأمريكي 944 حسابا، منها حسابات كانت تروج فيديو جنسيا مزيفا لهيلاري كلينتون، بحسب "بي بي سي".
وقالت "بي بي سي" إن تقارير أفادت بأن أحد مقاطع الفيديو، الذي يحمل عنوان "شريط جنسي مسرب لهيلاري كلينتون في فندق"، تم تركيبه من خلال شركة "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية.
وتم نشر الفيديو على موقع ريديت من حساب محظور حاليا يحمل اسم روبنجر (Rubinjer)، والذي حصلت منشوراته على أكثر من 100 ألف إعجاب.
وقالت "بي بي سي" إن الفيديو نشر أيضا على موقع "بورن هاب" الإباحي خمس مرات، وتمت مشاهدته أكثر من 250 ألف مرة.
وكان موظف سابق بشركة "وكالة أبحاث الإنترنت"، يُدعى ألان باسكاييففي، قال في أكتوبر الماضي، لتلفزيون "رين تي في" الروسي إن الشركة هي من صنعت شريط الفيديو المزيف لهيلاري كلينتون.

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