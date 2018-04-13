مفاجأة جديدة حول انتحار نجل الفخراني بسبب الحوت الأزرق

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فجرت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة البرلماني السابق، وشقيقة الشاب المنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق، مفاجأة عن واقعة مقتل شقيقها ، قائلا:" أخي مش منتحر ده مقتول".

وأوضحت الفخراني في مداخلة هاتفية مع قناة "ltc ": "أخي عاقل ومتدين جدًا" ، مشيرة إلى أنهم لم يروا أي علامات للحوت الأزرق على ذراعه، متابعة: "ممكن يكون رسمه بالمكياج أو الألوان".

وتابعت:" حضر دروسه لحد آخر يوم ومواعد صحابه، ومكنش في أي تغييرات عليه"، لافتة إلى أنهم وجدوا طلاسم في غرفته بعد وفاته.

ووجهت رسالة الى الشباب ناصحة اياهم بالقول:" متفكرش علشان أنت قوي هتكسب في اللعبة دي، اللعبة دي بتقدر على أي حد".


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