مرتضى: "الزمالك هيشرفنا في كأس العالم"

13 أبريل 2018 - 07:29 ص

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، إن نادي الزمالك سوف يشرفهم في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح "مرتضى" في تصريحات لقناة "أون سبورت": "مباراة كبيرة وفريق الأهلي محترم وقوي ولم اتخيل أن يقدم مباراة مثل ذلك لأن الزمالك متربع على عرش كرة اليد منذ فترة واتوقع أن يشرفنا في كأس العالم للأندية".

واختتم قائلاً: "عندما كنت عضو مجلس إدارة مع كمال درويش كانت هذه الفرقة تهبط للدرجة الثانية وأصبحنا اليوم من أفضل الفرق في أفريقيا وأفضل فرق العالم".