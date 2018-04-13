» 117 مليون دولار .. غرامة "جونسون" لمريض سرطان

13 أبريل 2018 - 08:15 ص

قضت محكمة أمريكية بإجبار شركة "جونسون آند جونسون" بدفع مبلغ قدره 80 مليون دولار إلى رجل ادعى أن بودرة الأطفال تسببت له بمرض السرطان، لتصل بذلك أرباحه إلى 117 مليون دولار.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن ستيفن لانزو، صاحب الـ46 عاما، أقام دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أن شخصت إصابته بورم الظهارة المتوسطة في عام 2016.

ويعزو لانزو السبب إلى استخدامه "منتجات البودرة" لأكثر من 30 عاما.

وجاء في الدعوى، التي رفعها لانزو وزوجته كندرا، أن الشركة على علم بأن منتجاتها ملوثة، وتتسبب في السرطان، لكنها لم تفعل شيئا لتحذير الزبائن.

في الأسبوع الماضي، قضت المحكمة بمنح مبلغ 30 مليون دولار للانزو، الذي يشتغل مصرفيا في نيوجيرسي، و7 ملايين أخرى لزوجته.

ويوم الأربعاء، تضاعفت أرباح المريض أكثر من ثلاث مرات، حين أمرت المحكمة بمنح مبلغ 80 مليون دولار إضافي للرجل كـ"تعويضات تأديبية".

وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم، وستواصل الدفاع عن سلامة منتجاتها.