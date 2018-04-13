تعرف على سعر صرف الدولار اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 أبريل في البنوك.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وظل السعر ثابتًا أيضا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وشهد مصرف أبوظبي الإسلامي، استقرار سعر الدولار عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.


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