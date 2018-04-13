مستوطنون يشعلون النيران في مسجد بمواد سريعة الاشتعال

13 أبريل 2018 - 09:16 ص

أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في مسجد بقرية عقربا شرق نابلس شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وبدأت واقعة الاشتعال بإلقاء مواد سريعة الاشتعال وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنين اقتحموا بلدة عقربا وحاولوا إحراق مسجد الشيخ سعادة أبو شاهر، لكن الأهالى وصلوا فى الوقت المناسب قبل أن تلتهم النيران أجزاء كبيرة من المسجد، وقال شهود عيان إن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدرانه تدعو للانتقام من العرب.