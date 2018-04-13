  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:32 ص
بحث متقدم
السعيد

هذه رسالة التهديد التي وجهها مسئولو الزمالك لـ"السعيد"

النيران

مستوطنون يشعلون النيران في مسجد بمواد سريعة الاشتعال

لغز هبوط الدولار

تعرف على سعر صرف الدولار اليوم

الشاب المنتحر

ضحية جديدة.. تفاصيل مرعبة عن انتحار شاب بسبب لعبة "مريم"

احمد مرتضى منصور

مرتضى: "الزمالك هيشرفنا في كأس العالم"

الحوت الازرق

مفاجأة جديدة حول انتحار نجل الفخراني بسبب الحوت الأزرق

سد النهضة ارشيفية

تعليق ناري لإثيوبيا بشأن فشل مفاوضات سد النهضة

غدًا.. استئناف " الفخراني" على حكم حبسه سنتين

نجلة "الفخراني" تفجر مفاجأة جديدة عن وفاة شقيقها

سامح شكري وزير الخارجية

تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

لافتات التموين على محلات التجار "عفوًا مفيش سلع"

خبير اقتصادي: هذا هو الحل لمجابهة ارتفاع الأسعار

بالضفة الغربية..

مستوطنون يشعلون النيران في مسجد بمواد سريعة الاشتعال

عرب وعالم

النيران
ارشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

#

مجهولون يضرمون النار في مسجد بـ "برلين "

#

مجهولون يضرمون النار في مسجد يرتاده صوفيون

#

ناجٍ من حادث "الروضة" يروي تفاصيل جديدة مروعة

فلسطين

النيران

مستوطنون

مواد سريعة الاشتعال

أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في مسجد بقرية عقربا شرق نابلس شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وبدأت واقعة الاشتعال  بإلقاء مواد سريعة الاشتعال وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنين اقتحموا بلدة عقربا وحاولوا إحراق مسجد الشيخ سعادة أبو شاهر، لكن الأهالى وصلوا فى الوقت المناسب قبل أن تلتهم النيران أجزاء كبيرة من المسجد، وقال شهود عيان إن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدرانه تدعو للانتقام من العرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» أولاند مهاجما ماكرون:"الفرنسيون أعدموا الملك"
» فوائد مدهشة للمياه المعدنية
» مسلسل إسرائيلي عن الجاسوس "إيلي كوهين"
» 117 مليون دولار .. غرامة "جونسون" لمريض سرطان
» "فضيحة جنسية" وراء تنحي الأمين العام لجائزة نوبل
» عارضة أزياء شهيرة توثق لحظاتها الأخيرة قبل تحطم طائرتها
» شاهد.. حوار مباشر من الفضاء مع ويل سميث
» طفل يولد بعد أربع سنوات من موت والديه
» حقيقة الفيديو الجنسي المتداول لهيلاري كلينتون

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد