» الذهب يتراجع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

13 أبريل 2018 - 09:20 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 6 جنيهات في الجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 655 جنيها في السوق المحلية، بعد او وصل إلى 666 جنيها أمس.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 :561.42 جنيه

عيار 21 : 655 جنيها

عيار 24: 748.57 جنيه

الجنيه الذهب : 5240 جنيها

الأوقية : 1335 دولاراوكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.