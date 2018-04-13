هذه رسالة التهديد التي وجهها مسئولو الزمالك لـ"السعيد"

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اتحاد الكرة

شكوى

الزمالك

الاهلى

عبدالله السعيد

هدد مسئولو نادي الزمالك اللاعب عبدالله السعيد صانع العاب النادي الأهلي المعار إلى نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي بتقديم شكوى رسمية وبلاغات ضده لاتحاد الكرة.

ووجهوا له سالة بأن يلتزم الصمت ويقطع الحديث نهائيا عن أزمة توقيعه للفريق الأبيض وفشل الصفقة.

وأشار المسئولون إلى ان أزمة "السعيد" شبه انتهت بعد الاتفاقات التى تمت بين مسئولى القلعة البيضاء وجهات أخرى لاحتواء الأمر وحصول الأبيض على ترضيات مناسبة بعد فشل انتقال عبد الله السعيد رغم حصول اللاعب على 40 مليون جنيه كمقدم تعاقد لم يردها حتى الآن .


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