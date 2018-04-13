إصابة 3 مجندين شرطة أشقاء في مشاجرة غرب بني سويف

أصيب 3 مجندين أشقاء من الشرطة بمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف فى مشاجرة مع جيرانهم اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف.

تلقى إخطاراً من مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، واستقبل المستشفى المركزي بإهناسيا عبدالله غانم حسن 21 عامًا، وبه جروح وسحجات، وعيد غانم حسن، 26 عامًا، وبه جروح وكدمات، وتم خروجهما لتحسن حالتهما بعد أن تلقيا العلاج اللازم لهما.