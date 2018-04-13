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إصابة 3 مجندين شرطة أشقاء في مشاجرة غرب بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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اشتباكات

مشاجرة

مجندين

مصابين

امن بنى سويف

أصيب 3 مجندين أشقاء من الشرطة بمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف فى مشاجرة مع جيرانهم اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف.

تلقى إخطاراً من مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، واستقبل المستشفى المركزي بإهناسيا عبدالله غانم حسن 21 عامًا، وبه جروح وسحجات، وعيد غانم حسن، 26 عامًا، وبه جروح وكدمات، وتم خروجهما لتحسن حالتهما بعد أن تلقيا العلاج اللازم لهما.

كما استقبل المستشفى الجامعي يحيى غانم حسن، 23 عامًا، وبه كسر بالذراع اليسرى، ومازال يتلقى العلاج اللازم انتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا إلى موقع البلاغ لفرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات وضبط طرفى المشاجرة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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