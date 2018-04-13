مصرع 3 وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي 3 شباب مصرعهم غرقًا وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي 3 جثث وهم محمد أحمد كمال 17 سنة، يوسف محمد سيف 15 سنة، وعبدالله محمد قرني 21 سنة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي 3 جثث وهم محمد أحمد كمال 17 سنة، يوسف محمد سيف 15 سنة، وعبدالله محمد قرني 21 سنة.