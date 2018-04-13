أمن بني سويف ينهي خلافًا ثأريًا بين "العشماوية" و"الوزايرة"

أنهت الأجهزة الأمنية ببني سويف، خصومة ثأرية امتدت لـ6 أشهر بين عائلتي "العشماوية" و"الوزايرة" بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

ويعود الخلاف الثأري لشهر أكتوبر 2017 عندما نشبت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والحجارة ما أدى لمصرع اثنين وإصابة 5 آخرين من العائلتين، وتكللت مساعي لجنة فض المنازعات بمركز شرطة الواسطى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الصلح بين العائلتين وإنهاء الخلاف الثأري بعد توقيع طرفي المشاجرة على إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه كشرط جزائي لمنع تجدد الخلاف وعقب انتهاء جلسة الصلح اصطف رجال وشباب العائلتين لتلقي عزاء أهالي القرية في الشابين ضحية المشاجرة.