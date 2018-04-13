الإسماعيلي يعلن قائمته استعدادًا لترويض ذئاب الجبل

محمد عبد الحارس
اختار الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البرتغالى بيدرو قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة المقاولون غدا السبت ضمن فعاليات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
وجاءت قائمة اللاعبين كلا من ..محمد عواد – محمد مجدي فى حراسة المرمى.
خط الدفاع : محمود متولى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم – بهاء مجدى-محمد أبو المجد بوشا.
خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – توماس ابى – إبراهيم عبد الخالق – كريم بامبو – محمد فتحى– عبدالرحمن مجدى – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – وجية عبد الحكيم – ابراهيم حسن .
خط الهجوم : موسى كمارا.
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