"بكري": سيناريو العراق يتكرر في سوريا

13 أبريل 2018 - 09:54 ص

أكد النائب البرلماني مصطفي بكري، أن مصر مدركة تمامًا خطورة المؤامرة علي سوريا وتعلم توابعها.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا، "التحضير للعدوان علي سوريا: ترامب يتردد ، وزير الدفاع يقول إن الأمر لم يحسم بعد ، مصر تحذر وتعرب عن قلقها وترفض الخيار العسكري، دول أوروبية عديدة في مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بالاحتكام للخيار السلمي وترفض المشاركة في الحرب ، ترامب يعقد اجتماعا دون موقف محدد.

وتابع "بكري"، "الموقف المصري الذي أعلنه وزير الخارجية أمس والذي أكد فيه موقف مصر الداعم لوحدة الأرض السورية ووحدة الشعب ورفض الخيار العسكري، كان له تأثيره علي مواقف العديد من الدول الأخرى.

وأشار إلى "أنه موقف ثابت منذ سنوات ، فمصر تدرك خطورة المؤامرة علي سوريا ، وتعرف تماما أن كل ما يروج عن استخدام الكيماوي ، هو كذب يعيد إنتاج سيناريو أسلحة الدمار الشامل في العراق ، التي كان من نتيجتها غزو العراق وتدمير قوته واقتصاده وتشريد وقتل الملايين من أبناء شعبه.

وتابع: "أنها رسالة تحذير للغبي دونالد ترامب الذي يسعي إلي اللعب بالنار للهروب من أزمته الداخلية بالزج بالقوات الأمريكية في حرب عدوانية يمكن أن تقود إلي حرب عالمية كبري ، يدفع ثمنها الجميع وأولهم واشنطن".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيًا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

في الوقت الذي قال فيه الرئيس السوري بشار الأسد، إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدًا من عدم الاستقرار في المنطقة.



