"جودة": شرم الشيخ تعاني تدهورًا سياحيًا منذ 3 سنوات

13 أبريل 2018 - 09:55 ص

انتقد سليمان جودة، الكاتب الصحفى، عدم عودة الطيران الروسي إلى مطار شرم الشيخ؛ وذلك تزامنًا مع قرار عودة الطيران الروسى إلى القاهرة بعد أن انقطع الطيران فى الاتجاهين لما يقرب من ثلاث سنوات منذ أكتوبر 2015، مشيرا إلى أن الرحلات المباشرة متوقفة تماماً بين مطار شرم الشيخ والمطارات الروسية منذ وقوع الحادث ولا تزال السياحة فى مدينة شرم تعانى كما لم يحدث أن عانت من قبل ولا تزال نسبة إشغال الفنادق فيها دون أى مستوى معقول.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " شيء لا تعرفه شرم"، أن شرم تدفع ثمن شيء لا تعرفه والسياحة فيها تُعاقب فى كل يوم وفنادقها خاوية من الزائرين , وما يحدث معها منذ يوم سقوط الطائرة يمثل عملية خنق كاملة لها، لأسباب تبدو غير معلومة.

وتابع الكاتب الصحفى مسردًا: أن الشىء المحير أن الروس يعرفون أنها مُهيأة تماماً لاستقبال طيرانهم، ومع ذلك لا يفكرون فى إرسالها ويعرفون أنها على أتم استعداد لوصول سياحتهم، ومع ذلك لا يقولون إنهم سوف يفتحون طريقها فى وقت قريب , فضلا عن ان القصة كلها شىء بالغ الغموض سوف يأتى وقت تتضح فيه أبعاده.



