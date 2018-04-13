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لهذا السبب "الجبلاية" يطالب الأهلي بتسليم درع الدوري السابق

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طالب اتحاد الكرة "الجبلاية"، النادي الأهلي في خطاب رسمي، بإرسال درع الدوري القديم لتجهيزه مجددًا حتى يتمكن من تسليمه له بنهاية الموسم الجاري.

وجاء طلب "الجبلاية" من القلعة الحمراء بعد الفشل فى تصميم درع جديد للدوري في إيطاليا وفقًا لتصريحات مسئولي المجلس مؤخرًا، ليتم الاكتفاء بتجهيز الدرع القديم ليعاد تسليمه للأهلي.

ويفاضل اتحاد الكرة بين اقتراحين أحدهما تسليم الدرع القديم للأهلي أمام بتروجت يوم 22 أبريل الجاري، أو تأجيل الأمر إلى ما بعد انتهاء الدوري على أن يتم تسليم الأهلي نفس الدرع في احتفالية تكريم "الأفضل" نهاية الموسم.



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