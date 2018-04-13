تعليق ناري من "مفيد فوزي" على "الحوت الأزرق"

13 أبريل 2018 - 09:59 ص

عقب الإعلامي مفيد فوزي، على لعبة "الحوت الأزرق"، قائلاً: "هذه اللعبة تعكس مدى غياب أساتذة علماء النفس والاجتماع في البلد وعجزهم عن أداء دورهم مع الشباب".

وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن التصريح الذي أطلقه أحد الشباب بأنهم يلجأون للألعاب الإلكترونية حتى يهربوا بها من الواقع هي جرس إنذار لوزير الشباب والرياضة.

وطالب الدولة بأن تقف أمام هذه الكارثة، قائلا: "البيت المصري مغمي عليه تمامًا ولا يعرف ماذا يفعل الأولاد، يجب مواجهة هذه اللعبة مجتمعيًا".

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