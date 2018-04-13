سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

13 أبريل 2018 - 10:01 ص

سادت حالة من السيولة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى، والجيزة اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة المركبات.

وأعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى الدقى كليا في الاتجاه القادم من حديقة الأورمان عقب انتهاء أعمال الإصلاحات اليوم الجمعة، ومع العودة للإغلاق مرة أخرى منتصف الليل، كما أجرت مرور الجيزة، تحويلات في شارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو.

وشهدت "محاور الكورنيش، والأتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو" معدلات سير طبيعية.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة ــ الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا الحر»؛ تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين.

وانتظمت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وصولا إلى شارع البحوث، وانتشر رجال المرور، مع شن حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بكل الطرق.