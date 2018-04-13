هجوم عنيف من مدرب عام الفراعنة ضد لاعبي الزمالك

13 أبريل 2018 - 10:02 ص

شن أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، هجومًا عنيفًا على لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك، عقب أن تلقوا الهزيمة الثالثة على التوالي ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري.

ونشر "نبيه" عبر حسابه على «انستجرام»، صورة لافتة حملها جماهير الزمالك أثناء المباراة، مكتوبًا عليها "اللي مش قد التي شيرت.. يمشي".

وقام مدرب المنتخب بالتعليق عليها قائلا، "مش بناخد ربع الفلوس اللي بتاخدوها.. حسبي الله ونعم الوكيل".