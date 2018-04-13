القبض على سيدة لاتهامها بقتل عامل في كرداسة

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الجيزة

كرداسة

جريمة قتل

القبض على سيدة

قتل عامل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على بائعة خبز لاتهامها بقتل عامل فى كرداسة، لخلافات سابقة بينهما.

وردت معلومات لمركز شرطة كرداسة تفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالبطن، ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن المجني عليه "عامل " قتلته بائعة خبز تدعى " أم محمد " بطعنه بسكين،  بسبب خلافات سابقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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