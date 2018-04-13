» تعرف على مدة غياب "الشناوي" عن الملاعب

13 أبريل 2018 - 10:06 ص

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس الدولي أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة؛ بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري.

وأجرى اللاعب فحوصات طبية بعد انتهاء اللقاء، وأثبتت إصابته بجذع في الرباط الداخلي، ومن المتوقع أن يغيب الحارس عن الفريق لمدة شهر.

كما أجرى اللاعب اختبارات أثبتت سلامة الرباط الصليبي له، لزيادة الاطمئنان على قدمه.