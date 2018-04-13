» طالب يستغل "الحوت الأزرق" لإنهاء حياته بأسيوط

13 أبريل 2018 - 10:14 ص

حاول طالب ثانوية عامة الانتحار لمروره بأزمة نفسية واستغلاله لعبة الحوت الأزرق لقطع شريانه.

وردت معلومات للواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزى عن وصول "م.ف.ص" 17 عاما بالثانوية العامة فى حالة انهيار ومحاولا الانتحار جروح قطعية فى شرايين اليد.

واستجواب الطالب أوضح أنه لجأ للفت انتباه أسرته نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة، واستغل ما يتم تناقله عن لعبة الحوت الأزرق لقطع شرايينه بآلة حادة، لافتا إلى أنه لم يلعب اللعبة إطلاقا وإنما لجأ إليها فقط لمروره بأزمة نفسية.



