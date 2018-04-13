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بدون تكلفة

"فرحات" يدعو لتشكيل جبهة علمية لتطوير التعليم بالجامعات

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الجامعات

نور فرحات

الكليات

دكترو مصطفى السيد

دعا الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، إلى تشكيل مجموعة من علماء الجامعات لوضع خطة لتطوير التعليم فى الجامعات المصرية، ويضم التشكيل كلًا من الدكتور محمد غنيم والدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور محمد أبوالغار والدكتور جابر جاد نصار والدكتور كمال مغيث وغيرهم ، لوضع تقريرٍ تُنفذ توصياته فورًا عن إصلاح التعليم الجامعى فى مصر بلا تكلفة.

وأضاف "فرحات"، خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "إصلاح  جامعى بلا تكلفة"، أن ما سيطر على تفكيره الفترة الماضية نتيجة ترحاله بين الجامعات حول العالم، مجموعة من التساؤلات وهى إن كانت لنا جامعات تحتل مكانًا متقدمًا وتدهور بها الحال لسياسات خاطئة عبر عصور. فلماذا كان التدهور؟ وما السبيل إلى الإصلاح دون كلفة للدولة وكانت لدينا جامعات أخرجت رواد  فماذا أصابها؟.

ومضى الفقيه الدستورى موضحًا سبل تطوير التعليم الجامعى، وقال: "ما يجمع جامعات العالم المتقدم هو الحرية والجدية والمساءلة لا علم بلا حرية أكاديمية , ولا علم ولا تقدم حين ينشغل أستاذ الجامعة عن البحث العلمى بالبحث عن السلطة والرزق. لا يقبل من أستاذ الجامعة أن يكون له طموح غير العلم، وليست هناك جامعات متقدمة تحشر المعلومات فى رؤوس الطلاب. مهمة الجامعة أن تحفز الطلاب على البحث عن المعرفة والإبداع فى تطويرها. الجامعات المتقدمة لا يجبر طلابها على شراء كتاب، أو يحجر عليهم فى التفكير، أو يحشرون فى كليات لمجرد حصولهم على مجموع فى الثانوية العامة، أو تكرس فيها الطبقية الاقتصادية أو العائلية، المؤشر الأساسى لصلاح الجامعة هو قدرة خريجيها على النهوض بالمجتمع وفقا لمعطيات العصر وقدرتهم على إشاعة العقلانية ".


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