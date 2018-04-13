انقطاع المياه عن 5 مناطق بشبرا لمدة 16 ساعة

محمد الخرو
قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن "أرض جاريديان – مساكن إسكو – شارع سعد سليم – مساكن محيى القبلية والبحرية – شارع معمل الألبان"، وضعف المياه بشارعى محمد الخلفاوى وعبدالحميد الديب لمدة 16 ساعة وهذه المناطق تابعة للمظلات بشبرا.
وأكدت الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة العاشرة صباح غدٍ السبت وحتى الثانية من صباح الأحد، بناءً على طلب جهاز تعمير القاهرة بتحويل خط متعارض مع أعمال استكمال كوبرى محور روض الفرج.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الموجودة فى نطاق المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
ظهر12:00 م
فجر
04:08
شروق
05:34
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:27
عشاء
19:57