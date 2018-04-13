"المقاصة" الطموح يتحدى الرجاء العنيد

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الدوري

المقاصة

الكأس

الرجا

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الرجاء، في الخامسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى المقاصة لتحقيق الفوز، لمواصلة سلسلة الانتصارات عقب أن حقق فوزًا غاليًا على الزمالك الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يسعي فريق الرجاء لتحقيق الفوز هو الآخر، آملًا في الحفاظ على آماله الضعيفة، والبقاء بالدوري الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن المقاصة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، ويقع الرجاء في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.


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