حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية

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حملات مرورية على الطرق السريعة والكشف على السائقين
حملات مرورية على الطرق السريعة والكشف على السائقين

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وجهت مباحث المرور بالجيزة عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج عن قانون المرور، وفرض الانضباط على السائقين.

وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 2456 نموذج 125 مرور، 2106 انتظارا خاطئا، 54 مخالفة سير دون رخص قيادة أو تسيير، 109 تجاوز سرعة رادار، 41 سحب دراجات بخارية، و1841 مخالفة متنوعة.



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