"كمال خليل": تحية لفلسطين خالقة الأحداث

13 أبريل 2018 - 10:43 ص

تضامن كمال خليل، الناشط اليسارى المصرى، مع الشعب الفلسطينى؛ وذلك تزامنًا مع تنظيمهم لمسيرة واسعة على حدود غزة اليوم؛ من أجل القيام بحرق العلم الإسرائيلى والأمريكى فى رفض منهم للقرار الأمريكي المزمع تطبيقه في شهر مايو القادم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس للاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال "خليل"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "اليوم حرق العلم الصهيونى والعلم الأمريكى ضمن مسيرة العودة، الفلسطينيون وحدهم من يخلقون الأحداث، هم وحدهم من يتركون بصماتهم عليها، هم وحدهم من يفشلون الرهانات على أن ينسى أصحاب الأرض الشرعيين أرضهم بموت الشيوخ؛ هاهي الأجيال الجديدة تنتفض؛ بينما يصل الجالسون على عروشهم وكراسيهم حد اللامنطقى فى الصمت".

وأضاف "خليل"، "بإعلان أن هناك مصالح مشتركة، وبالانتقال من موقع المنحاز إلى الكيان إلى موقع المتبني لكل سياساته، هنا يقف هذا الشعب العظيم ثأئرًا ببأس شديد أمام من يستهدفون تصفية قضيته، مستعدون بالأقنعة على وجوه من الغاز ثائرين شيوخا ونساءً وأطفالًا بالزجاجات البلاستيكية وبالبصل وقشر الموالح في مواجهة أكثر الجيوش تسليحا في منطقتنا ".