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عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الزمالك

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محمد ابراهيم

حازم امام

أيمن حافظ

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق حازم أمام "الصغير"، ومحمد إبراهيم، بعدما أدلى كل منهما بتصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق؛ عقب هزيمة الزمالك بالأمس من نظيره الاتحاد السكندري.

وأحال المجلس، اللاعبين للتحقيق بعد تلك التصريحات، وشنهما هجومًا عنيفًا على أيمن حافظ، مدير الكرة؛ على خلفية الاشتباك الذى حدث فيما بينهم بإحدى التدريبات.

يذكر أن الزمالك سبق ووقع عقوبة مالية على اللاعبين وقدرها 200 ألف جنيه؛ بسبب مشادة كلامية بينهما وبين مدير الكرة.


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