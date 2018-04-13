"طعيمة" يكشف عن المواد التي تؤخر صدور مشروع "أوبر" و"كريم"

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أوبر،

الأمن القومي

كريم

كشف اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة النقل بحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة لبرنامج "مستشارك القانونى"، عن أن مشروع قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات قارب على الانتهاء ويتبقى فقط موافقة الأمن القومى على المادتين التاسعة والعاشرة والتى تتيح للدولة الحق فى عمل تلك الشركات داخل الأراضى المصرية وليس دول أخرى ، حتى تستطيع مراقبتها ومحاسبتها إن لزم الأمر، مؤكدا أنه رغم إمكانية عدم الاستغناء عن تلك الشركات، إلا أن الأمن القومي أهم من أى شركة .

وأوضح أنه كان يجب على الدولة أن تقنن وضع تلك الشركات منذ بداية عملها قبل خمس سنوات حتى لايستفحل أمرها ، كاشفا النقاب عن طلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق منه تحديد جلسة ثنائية معه  لتقنين أوضاعها إلا أن رحيله عن الوزارة لم يمكنه من تفعيل ذلك الأمر .

أكد أنه أوصى بضرورة عدم اقتصار القانون الجديد على شركتى أوبر وكريم وما يماثلها ولكن يتسع حتى يشمل نقل البضائع وكافة وسائل المواصلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حتى لا يضطر المشرع لتعديل القانون من جديد ، وحتى لا تكون هناك مفارقات فى تطبيق القانون  .

كشف عن محايلاته لأكثر من محافظ عندما كان مديرا للمرور ، بضرورة زيادة تعريفة التاكسى الأبيض حتى يستطيع تطوير نفسه وأنه لايصح أن تبقى التعريفة كما هى لأكثر من عشر سنوات  ، ولكن كل المحافظين كانوا يخافون من زيادة التعريفة خوفا من غضب الجماهير ، مما أدى لتدهور أحوال التاكسي ، فى نفس الوقت الذى أستطع فيه سائقو أوبر وكريم تطوير أنفسهم لأنهم لا يخضعون لتعريفة محددة ويعملون دون رقابة ، مؤكدا أن كل تلك الشركات مخالفة لقانون المرور ، فى نفس الوقت الذى لايمكن الإستغناء عنها بعدما أصبحت أمر واقع .

برنامج " مستشارك القانونى " يذاع كل يوم أثنين على الهواء مباشرة فى تمام السادسة مساء ويقدمه الدكتور إبراهيم إلياس ويرأس تحريره الكاتب الصحفى عادل عبدالله .

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