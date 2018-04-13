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سمك الزينة في المنام مُتع صغيرة ومكاسب يسيرة

تفسير الأحلام

سمك زينة
ارشيفية

عبدالحي العسكري

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سمك

الرزق

متع صغيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن عندي سمك زينة في حوض صغير والماء قليل والسمك يتنازع فمسكتهم بيدي ووضعتها فى علبة بسرعة وغيرت لها الماء. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمك الزينة هو متع صغيرة ومكاسب يسيرة وقد يكون لك طموحات تحاول تحقيقها وتصاب فيها بخيبة الأمل والأصل فى السمك الذي يؤكل أنه رزق ولكن سمك الزينة رزق لا تستفيد منه وقلة الماء في الحوض والسمك يتنازع يعطى دلالة أن لك مصالح متوقفة وتغير السمك ووضعه فى علبة وفيها ماء أفضل يدل على تيسير الأمور وتغير الحال إلى أفضل منه، وتغيير حوض السمك يدل أيضا على سعيك لحياة أفضل فيها الرفاهية أو تغير مكان إلى أفضل منه، ولكن تنازع السمك قد يكون عندك رزق غير مستفيد منه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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