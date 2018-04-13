» "هيتشال والله" تحرج برلمانية على الهواء

13 أبريل 2018 - 10:47 ص

قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، "إحنا وعدنا الناس مش هنشيل الدعم تاني، منطلعش كدابين، قولنا اللي جاي أفضل ومش هيتشال دعم تاني".

وأعربت "ثابت"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم "وتقدمه الإعلامية منة فاروق، عن رفضها لتصديق فكرة رفع الدعم مرة أخرى، قائلة: "مش عايزة أصدق".

ومن جهتها دخلت الإعلامية في نوبة ضحك، وردت قائلة: "هيتشال والله يا سيادة النائبة، لا صدقي"، لافتة إلى أنه سيزيد أسعار المحروقات والكهرباء.

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