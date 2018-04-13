طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب "الحوت الأزرق"

13 أبريل 2018 - 10:56 ص

أكد جمال عباس، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، منع لعبة "الحوت الأزرق"، مشيرًا إلي أن ذلك للحفاظ على أبنائنا من الخطر.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر الفضائية الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذا الطلب مقدم إلى وزير الاتصالات، ورئيس الوزراء، والمعنيين بالتكنولوجيا في مصر.

وأشار إلى أن الهدف هو منع تحميل اللعبة من المنبع؛ حفاظًا على أبنائنا.

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