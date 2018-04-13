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رئيس جمعية سائقي التاكسي: "ريحتنا مش وحشة ولكل قاعدة شواذ"

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مستشارك القانوني

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التاكشي الابيض

مستشارك القانوني

عادل عبد الله

رفض محمود عبد الحميد، رئيس جمعية سائقى التاكسى الأبيض، ما يردده بعض الإعلاميين حول سلبيات التاكسي الأبيض فيما يتعلق برائحة سائقيه أو السيارة نفسها، مؤكدًا أن معظم ملاك وسائقى التاكسى حاصلين على مؤهلات عليا، وأحدثوا طفرة كبيرة خاصة بعد تحويل النظام للتاكسى الأبيض.

أكد "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مستشارك القانونى"، الذى يقدمه الدكتور إبراهيم إلياس على شاشة قناة imc، أن جميع السائقين أصابتهم فرحة طاغية بعد سماع حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط شركات "أوبر" و"كريم" بمصر، موضحًا أنه لم يهتم بحكم محكمة الأمور المستعجلة الذى أوقف حكم محكمة القضاء الإدارى؛ لأنه صدر من محكمة غير مختصة، مؤكدًا أن الحكم الأول أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى تلك الشركات حتى وإن لم يتم إيقاف نشاطها حتى الآن، وهى الشركات إلى تعمل بدون قانون وبنيت على باطل.

برنامج "مستشارك القانونى" يذاع كل يوم إثنين على الهواء مباشرة فى تمام السادسة مساء ويرأس تحريره الكاتب الصحفى عادل عبد الله .

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