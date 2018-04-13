"عماد حسين": المطلوب عودة السياحة الروسية وليس الطيران فقط

13 أبريل 2018 - 11:00 ص

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إنه لا يمكن لوم روسيا لأنها أوقفت رحلاتها، هى كانت تبحث عن حماية رعاياها، وأغلب الظن أنها أدركت أن دوائر غربية تريد معاقبتها على تدخلها فى سوريا، ودعمها لمصر، ولكن اللوم المصرى كان مبعثه، أنها تأخرت كثيرًا فى اتخاذ خطوة إرجاع رحلات الطيران، وأرسلت العديد من البعثات والطواقم الفنية للمطارات المصرية، التى فتشت وراقبت وتابعت.

وأضاف "حسين"، خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "الروس قادمون"، أن عودة الطيران الروسى إلى القاهرة ليست هى نهاية المطاف للأزمة وليست المطلب الأساسى لمصر فهى خطوة لها دلالات سياسية، أهمها قدرة مصر على تأمين جميع منافذها الحدودية، لكن المطلب الرئيسى هو عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، وخصوصا شرم الشيخ والغردقة، عبر رحلات الشارتر المباشرة.

وتابع: "الروس القادمون من موسكو للقاهرة على متن شركتى إيرفلوت أو مصر للطيران عبر 6 رحلات أسبوعية سيكون عددهم قليلا فى كل الأحوال. هؤلاء ليسوا قادمين للسياحة، بل لأعمال مختلفة خصوصا التجارية. لكن نحن نتحدث عن ملايين السائحين الروس، كانوا يشكلون 30% من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر، وفى عام 2014 بلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 2?5 مليار دولار، من إجمالى إيرادات السياحة وقتها البالغة 7?3 مليار دولار ".