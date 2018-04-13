» الأهلي يحاول القضاء على الداخلية في كمين "السلام"

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الدوري الممتاز

الاهلى

حسام البدرى

القلعة الحمراء

يلتقي في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام النادي الأهلي مع الداخلية ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويسعى الأهلي خلال مباراة اليوم إلى الجمع بين الدوري والكأس في موسم واحد بعد حصده لقب الدوري الممتاز.

كما يرغب الفريق الأحمر في الفوز اليوم من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات التى غابت عن الفريق في آخر مباراة خاضها وكانت أمام سموحة بالدوري، ويعلم حسام البدري أن مواجهة الليلة صعبة رغم أن المنافس يحتل مركزا متأخرا في بطولة الدوري لكنه يبقى فريقا عنيدا وقويا خاصة حينما يلعب أمام الكبار.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة عمرو السولية الذى غاب عن مباراة سموحة للإيقاف ، فيما يستمر غياب على معلول وباسم علي وسعد سمير وإكرامي ،ويعول حسام البدري في مباراة اليوم  على أجايى وأحمد فتحي ومروان محسن وحسام عاشور .

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى على أهمية وصعوبة مواجهة الداخلية ، موضحاً أن الفريق أغلق صفحة مباراة سموحة الأخيرة وملف الدورى بشكل عام؛ من أجل التركيز فى مباراة الداخلية نظرا لأهميتها مشددا على أن الأهلى سيواجه منافسا قويا ومحترما .

وأضاف المدير الفنى للأهلى في تصريحات صحفية أن مباريات الكأس بشكل عام لا تعترف سوى بالمجهود؛ إنها عادة ما تحمل المفاجآت، وهو ما يسعى الأهلى لتفاديه بالتركيز الشديد واحترام المنافس.

وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية مباراة الداخلية باعتبارها خطوة مهمة للغاية من أجل الحفاظ على لقب بطولة كأس مصر والذى حققه الأهلى الموسم الماضى .



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