سائق بالإسعاف يروي تفاصيل محاولة انتحاره

13 أبريل 2018 - 11:03 ص

روى أحمد حسني، سائق بهيئة الإسعاف المصري، تفاصيل محاولته الانتحار قائلاً: "إنه كان تقدم بطلب للنقل من القاهرة إلى شمال سيناء، وبعد استيفاء الموافقات اللازمة، رفض مديره لأن البديل الذي كان سيأخذ مكانه غير ملتزم، فقرر أن ينتحر.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه فعل ذلك تحت الضغط النفسي، وتسلق برجًا هوائيًا ليفعل ذلك، تحت ضغط الظروف المادية، موضحًا أن لديه 4 أطفال.

وتابع: أن الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس الهيئة استقبله، ورحب به، مؤكدًا: "أنا أخطأت في ذلك".

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