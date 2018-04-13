» عامل يقطع سيدة أشلاء ويفصل رأسها ببولاق

13 أبريل 2018 - 11:04 ص

قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس عامل؛ لاتهامه بقتل سيدة سودانية وفصل رأسها عن جسدها، وتقطيع جثتها أشلاء بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبينت التحقيقات، أن أحد المارة بمنطقة المنيب شاهد "شنطة" بلاستيك يظهر منها "أصابع بشرية" ملقاة بالقرب من مقلب قمامة بمنطقة المنيب فتم إبلاغ قسم شرطة الجيزة.

وتبين من الشنطة البلاستيكية، أنها تحتوي على "مشط قدم" مقطوع يتضمن الأصابع فقط، وليس القدم بأكملها.

وبحسب مصدر أمني فإن السرقة هي الدافع الرئيسي وراء جريمة مقتل سيدة سودانية، عُثر عليها مفصولة الرأس ومقطعة أشلاء بمنطقتي بولاق الدكرور والمنيب، وذلك بعد ضبط المتهم.

وأضاف المصدر، أن المتهم حاول التخلص من الجثة بفصل رأسها عن جسدها، ونشر الجسم عن الساقين، وألقى الرأس وجزءًا من الظهر بمقلب قمامة بأول فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، والساقين داخل حقيبة بمنطقة المنيب؛ لضمان عدم اكتشاف أمره.