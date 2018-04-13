معلومات لا تعرفها عن لعبة "مريم" القاتلة

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مريم

لعبة قاتلة

سليمان الحربي

لعبة "مريم" التي أطاحت بأول ضحاياها في مصر، منتحرًا شنقًا، ومن هنا ترصد "المصريون" ما لا يعرف عن اللعبة الجديدة وهي لعبة "مريم"، ومن الذي وراءها وكيف نشأت.

1/ تبدأ اللعبة بظهور فتاة صغيرة تائهة تدعى مريم، تطلب منك المساعدة عن طريق البحث معها عن منزلها، الذي ابتعدت عنه، ولم تستطع الوصول إليه بسبب حلول الليل.

2/ تستمر في الحديث معك وتسألك بعض الأسئلة الطبيعية مثل "هل تراني لطيفة أم مخيفة، هل تحب الحديث معي، وبمجرد الوصول للمنزل تطلب منك الدخول معها لمقابلة والديها، واللذين يودان شكرك على توصيلها لهما".

3/ ظهرت لعبة مريم أول مرة داخل المملكة العربية السعودية.

4/ "سليمان الحربي"، هو مبرمج معتمد من مؤسسة بحوث الذكاء الاصطناعي يقيم في محافظة الجبيل بالسعودية وهو مؤسس اللعبة .

5/ تم اتهامه بتمويله من إيران وقطر وإسرائيل لغزو عقول الشباب العربي ودفعهم للانتحار .

6/ بعد الرعب الذي أثارته لعبة مريم اعتقد البعض أنها جزء مطور من لعبة الحوت الأزرق ولكن كذب سليمان الحربي تلك المعلومات، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لكون لعبته ظهرت بعد لعبة الحوت الأزرق بفترة قصيرة .

7/  نظرًا لسؤال اللعبة عن محل إقامة المستخدمين للتطبيق، تم اتهام سليمان الحربي بالجاسوسية لصالح بعض الدول الخارجية ولكن لم يتم إثبات التهمة عليه .

8/ رغم قوله إن اللعبة عبارة عن تسلية للوقت وليس كما يعتقد البعض، فإن السلطات السعودية وضعته تحت المراقبة والتحريات لفترة طويلة.



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