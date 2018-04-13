"المالية": قاعدة بيانات ترصد جميع تطورات النشاط الاقتصادي

13 أبريل 2018 - 11:15 ص

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، وأن السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصري، أن متخذ القرار أصبح يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كما أشاد بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشاؤها 15 شهرًا.

شارك في المؤتمر الدكتور خالد بدوي وزير قطاع والأعمال العام والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وإبراهيم عبد النبى، محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (efinance )، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وخالد ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية ليست بالعملية البسيطة أو السهلة التى تمت فى تلك الفترة الوجيزة، موضحًا أن قيام وزارة المالية لتأهيل المواطنين للتعامل بالتكنولوجيا يعد أعظم إنجاز لتغيير الرؤى المتعلقة بالتحول من المعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية.

وقال إبراهيم عبد النبى، محافظ كفر الشيخ، إن مصر نجحت فى تحويل حلم التعاملات الإلكترونية إلى حقيقة، وأن تلك المنظومة الإلكترونية ناجحة بكل المقاييس وستساعد فى التعاملات المالية داخل كل محافظة وتسهل على المسئولين خلال التعاملات المالية.







