السبت.. محاكمة قاتلي طالب إعلان "أوليكس"

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عمرو الجارحى

تنظر غدًا، السبت، محكمة الأحداث والمنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، محاكمة طالبين متهمين بقتل طالب بالنزهة.

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة بجلسة السبت المقبل، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استدرجا الطالب المجني عليه، حيث قاما بإيهامه عبر تطبيق شهير للتسوق الإلكتروني، برغبتهما في بيع جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، واتفقا معه على السعر المطلوب، وأن يلتقيا به في منطقة النزهة لإتمام عملية البيع.

وتبين من التحقيقات أن الطالب المجني عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.


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