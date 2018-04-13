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محاكمة 17 متهمًا بالتجمهر أمام النادي الأهلي.. السبت

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التراس الوداد

شيماء السيد

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جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل، محاكمة 17 عضوًا برابطة "ألتراس أهلاوى"، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.

كانت النيابة قد أحالت 17 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.

وشملت الاتهامات التى بسببها أُحيل المتهمون لمحكمة جنح الطوارئ "استعراض القوة، التجمهر، سرقة للاسلكى ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء".

يذكر أن رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلى بفرع الجزيرة لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل.


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