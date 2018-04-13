  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:31 م
بحث متقدم
بالفيديو.. أهداف الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

مدمرة

أكبر أسطول بحري أمريكي يتوجه لضرب سوريا

صلاح

شرط قاسٍ من ليفربول لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

تجهيزات فلسطينية لمسيرات جديدة في جمعة "الأرض"

السعيد

هذه رسالة التهديد التي وجهها مسئولو الزمالك لـ"السعيد"

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

بث مباشر.. اصابة 9 فلسطينيين في اشتباكات جمعة "رفع العلم"

تحطم طائرة روسية

تحطم مروحية عسكرية روسية

النيران

مستوطنون يشعلون النيران في مسجد بمواد سريعة الاشتعال

ارشفية _ مصطفي بكري

"بكري": سيناريو العراق يتكرر في سوريا

لغز هبوط الدولار

تعرف على سعر صرف الدولار اليوم

القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

ارشيف
فرق دورى الابطال

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا

#

تعليقات مذهلة من "لمبارد" و"جيرارد" على محمد صلاح

#

محلل مصري تنبأ بالفرق المتأهلة لدور الـ4 بدوري الأبطال

#

6 أرقام لليفربول بعد التأهل لنصف النهائي

ليفربول

دورى ابطال

صلاح

اتحاد اوربي

يجري مسئولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة دور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017- 2018، ظهر اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بمدينة نيون السويسري.

وتقام القرعة بين أربع فرق استطاعت التأهل لهذا الدور، وهي ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في العامين الأخيرين، وليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري "محمد صلاح" بطل المسابقة 5 مرات، آخرها عام 2005، وبايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي الذي تأهل لهذه المرحلة لأول مرة منذ عام 1984.

وسيتم بث قرعة نصف نهائي الشامبيونزليج عبر قنوات بي إن سبورت باعتبارها المالك لهذه البطولة، كما سيتم بث القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي.

ويتم سحب الكرات المتواجد بداخلها أسماء الفرق، والفريق الذي يظهر اسمه في الكرة الأولى تكون مباراة الذهاب على أرضه، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي يظهر في الكرة التالية، وهكذا، كما لا توجد قواعد مقيدة للقرعة ويمكن أن يتواجه أي فريقين من الأربعة بالآخر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب حكم لمحكمة إسرائيلية قبيل مسيرة الأرض
» حذف فيديو جنسي لهيلاري كلينتون
» ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات
» القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي أبطال أوروبا
» اعترافات صادمة لقاتل والده بالشرقية
» "هيتشال والله" تحرج برلمانية على الهواء
» عامل يقطع سيدة أشلاء ويفصل رأسها ببولاق
» الأهلي يحاول القضاء على الداخلية في كمين "السلام"
» نصيحة "الجندي" للأزواج بشأن العلاقة الزوجية
» طالب يستغل "الحوت الأزرق" لإنهاء حياته بأسيوط
» شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد