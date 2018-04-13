» اعترافات صادمة لقاتل والده بالشرقية

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جريمة قتل

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عامل يقتل والده

كشف المتهم بقتل والده تفاصيل الواقعة بالشرقية قائلًا: إن والده يصر على إهانته الدائم ونهره أمام أبناء شقيقته وأثناء معاتبة بسبب تلك الأفعال احتد عليه وصفعه على وجهه وتطور الأمر لإحضاره سكينا ووجه له طعنة بالجسم ما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة.

أدلى المتهم بقتل والده في الشرقية باعترافات تفصيلية أمام نيابة مركز أبو حماد، تحت إشراف المستشار هيثم فكرى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وبانتقال ضباط المركز لمكان الواقعة بقيادة الرائد محمد درويش رئيس مباحث المركز ومعاونيه تبين أن مرتكب الجريمة نجل الضحية وتم ضبطه وتحرير المحضر رقم 9988 جنايات أبو حماد لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد له في الميعاد القانونى.


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