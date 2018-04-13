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محاكمة معاون مباحث "أبو النمرس" بقتل مواطن.. السبت

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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الجيزة

ابوالنمرس

قتل مواطن

معاون مباحث ابو النمرس

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس لاتهامه بقتل مواطن في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي ومحمد الحسيني وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.

ونسبت النيابة العامة للمتهم «أحمد.ع.م» محبوس، 25 سنة، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، قتل «شريف.ا.ح» عمدًا بأن استهدفه بسلاحه الناري (طبنجة) المسلم إليه من جهة عمله، وأطلق عليه 6 طلقات أودت بحياته.



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