أكبر أسطول بحري أمريكي يتوجه لضرب سوريا

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المدمرة "يو إس إس دونالد كوك"

وكالات

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وزارة الدفاع

ضربة عسكرية

بدأت وزارة الدفاع، تنفيذ خطتها لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، وقامت بتحريك أكبر أطول بحري وجوي، وفي مقدمته المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المحملة بقرابة 60 صاروخًا من طراز "توماهوك" بحسب وسائل إعلام أمريكية وبريطانية.

كما قامت بتجهيز ثلاث مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس هاري إس ترومان" يوم الأربعاء من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، وخمس سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأمريكية.

كما غادرت عدة طائرات من طراز "بي-2 ستيلث" "الشبح المخادعة لأجهزة الرادار" ولاية ميزوري، محملة بقنابل عالية الدقة وصواريخ "توماهوك".

شاهد الصور..



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