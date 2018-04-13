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بالصور.. ندوة للتوعية بمخاطر تلوث المياه والمحافظة عليها

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ندوة للتوعية بمخاطر تلوث المياه
ندوة للتوعية بمخاطر تلوث المياه

أمينة عبد العال

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ندوة

محافظة الجيزة

تلوث المياه

نظمت شركة "جرين لايف" ندوة توعية بمخاطر تلوث المياه وكيفية الحفاظ عليها وكذلك فلترة المياه بالمنزل بأرخص الطرق وذلك دعمًا لمبادرة محافظة الجيزة؛ للحفاظ على المياه حملت الندوة اسم "المياه من أجل صحة أفضل".

وحظيت الندوة التي أقيمت بمقر الشركة بالهرم بحضور شبابي ونسائي متنوع، حيث أبدى العديد منهم اهتمامه بمشكلة المياه خاصة في ظل أزمة انقطاع المياه المتكرر بمنطقتي فيصل والهرم وضواحيهما.

وتقول هدى رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية، إن الندوة هي الأولى للشركة بالتعاون مع مركز البحوث وكذلك دعما لمبادرة محافظة الجيزة ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التعرف على سبل ترشيد وتنقية المياه موضحة أن معظم المصريين لا يبدون الاهتمام الكافي لأهمية المياه حيث أن معظم الأمراض مصدرها هي المياه الغير ملوثة.

وأكدت رمضان أن الفترة المقبلة ستشهد مؤتمرات وندوات موسعة في كافة مناطق الجيزة لجذب اهتمام الناس وتعريفهم بمدى أهمية الاستخدام الصحي للمياه.


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