بث مباشر.. اصابة 9 فلسطينيين في اشتباكات جمعة "رفع العلم"

متابعات- محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات جمعة "رفع العلم" لمسيرات الفلسطينيين استكمالالمسيرات "الأرض" التي بدأت منذ اسبوعين.
خرجت مسيرات حاشدة للمتظاهرين الفلسطينيين للجمعة الثالثة على التوالي الي الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة "رفع العلم" عقب انتهاء صلاة الجمعة.
وقامت قوات جيش الاحتلال باطلاق القنابل الغازية تجاه المتظاهرين لتفريقهم مما اسفر عن اصابة 9 فلسطينيين بعد أن اقترب عدد من الشبان من السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع.
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