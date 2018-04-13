» رد فعل غريب من "أديب" عقب هزيمة الزمالك

13 أبريل 2018 - 01:05 م

قام الإعلامي عمرو أديب، بتصرفات عجيبة على الشاشة، بعد أن تلقي نادي الزمالك الهزيمة الثالثة على التوالي أمس أمام نظيره الاتحاد السكندري.

وطالب "أديب"، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إى"، الجماهير بالتزام الصمت وعدم الحديث في أي أمور تجري داخل جدران القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الزمالك تلقي هزيمته الثالثة على التوالي أمس، مما دفع مجلس الإدارة لاستقالة إيهاب جلال، وتعيين خالد جلال مديرًا فنيًا بدلًا منه.